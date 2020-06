Wątpliwe przepisy specustawy ws. najmu w galeriach handlowych

31 marca 2020 r. weszła w życie obszerna nowelizacja specustawy koronowirusowej (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zwana tarczą antykryzysową. Wśród wielu regulacji wprowadzone zostały rozwiązania dotyczące najmu w galeriach handlowych. Przepisy te budzą wiele wątpliwości.

Galerie handlowe Kwestie te reguluje przede wszystkim art. 15ze specustawy. Przepisy w nim zawarte odnoszą się do obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Ponieważ zastosowane rozwiązanie drastycznie ingeruje w umowy zawarte przez strony, warto w pierwszym rzędzie sprawdzić, w których obiektach będą one miały zastosowanie.



Poniżej dalsza część artykułu

Definicję powierzchni sprzedaży zawiera art. 2 pkt 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.). Warto zatem przed zastosowaniem się do art. 15ze specustawy dokonać odpowiednich pomiarów i sprawdzić, czy rzeczywiście przepis ten reguluje sytuację w danym obiekcie.





Do kogo skierowane są regulacje? Ustęp 1 art. 15ze specustawy stanowi, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.





„Właściwe przepisy”, o których mowa, to kolejne rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Odpowiednie zakazy prowadzenia działalności wprowadziło również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pierwsze z nich weszło w życie 13 marca 2020 r. Kolejne akty prawne i ich nowelizacje stopniowo rozszerzały zakres zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych.





Z treści przepisu wynika, że dotyczy on nie tylko umów najmu, ale również dzierżawy oraz innych podobnych umów, przez które dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. W praktyce najczęściej w galeriach handlowych stosowane są umowy najmu.





Tekst regulacji nie rozstrzyga jednoznacznie, czy dotyczy on wyłącznie umów zawartych z firmami, które są objęte zakazem prowadzenia działalności, czy też wszystkich najemców lub dzierżawców. Przepis został zaproponowany w autopoprawce rządu do tarczy antykryzysowej złożonej w sejmie 27 marca 2020 r. Uzasadnienie zawarte w autopoprawce wydawało się wskazywać, że zamiarem rządu jest objęcie regulacją umów z wszystkimi firmami, niezależnie od tego, czy ich działalność została zakazana. Jednak wydany przez Polski Fundusz Rozwoju – i opatrzony wstępem Mateusza Morawieckiego – „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców” wyraźnie stwierdza, że regulacja dotyczy wyłącznie umów zawartych z firmami objętymi zakazami działalności. Ze względu na to, że przepis drastycznie ingeruje w stosunki umowne między przedsiębiorcami właściwa jest umiarkowana interpretacja zaprezentowana w Przewodniku.





Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań Wbrew obiegowym opiniom art. 15ze specustawy nie wygasił umów najmu, dzierżawy i podobnych w galeriach handlowych. Umowy obowiązywały nadal, natomiast w czasie istnienia zakazu działalności wygaszeniu podlegały wzajemne zobowiązania stron tych umów.





Podstawowe obowiązki wynikające z umów to z jednej strony obowiązek udostępnienia powierzchni handlowej, z drugiej zaś obowiązek zapłaty czynszu i opłat dodatkowych. Ich wygaśnięcie oznacza, że najemca lub dzierżawca nie miał obowiązku płacić czynszu i innych opłat. Jednak również operator galerii handlowej nie miał obowiązku udostępnienia powierzchni. Teoretycznie operator mógł zatem zażądać usunięcia z galerii przedmiotów wniesionych przez najemcę lub dzierżawcę. Jeżeli żądanie to nie zostało wykonane, to operator może domagać się odszkodowania za zajmowanie powierzchni bez podstawy prawnej. Jest wątpliwe, czy zamiarem ustawodawcy było osiągnięcie takiego efektu. Jest to prawdopodobnie niezamierzony skutek pośpiesznych prac nad ustawą.





Oczywiście każda umowa zawiera również inne wzajemne zobowiązania, dotyczące na przykład remontów, konserwacji, utrzymania czystości, eksponowania logo. Wszystkie one wygasały w okresie obowiązywania zakazu. Może to stworzyć dodatkowe problemy w konkretnych stanach faktycznych.





Sytuacja po uchyleniu zakazów Z brzmienia art. 15ze ust. 1 specustawy wynika, że wraz z uchyleniem zakazu prowadzenia działalności wzajemne zobowiązania stron powróciły. Operator galerii powinien był udostępnić powierzchnię, a najemcy i dzierżawcy ponownie płacą czynsz i inne opłaty w wysokości przewidzianej w umowie.





Ustawodawca wprowadził jednak kolejną regulację. Zgodnie art. 15ze ust. 2 po zniesieniu zakazu uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.





Zakazy działalności są znoszone stopniowo począwszy od 2 maja 2020 r. Uprawnieni, których objęto pierwszym odmrożeniem, mogą zatem złożyć ofertę do 2 sierpnia 2020 r. Możliwe są trzy sytuacje:







Jeżeli uprawniony nie złoży oferty, o której mowa w art. 15ze ust. 2 lub złoży ją niezgodnie z tym przepisem, to należy przyjąć, że wzajemne zobowiązania z jego umowy nie wygasły. Będzie więc zobowiązany do zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy za okres zakazu działalności, a także do wykonania innych zobowiązań umownych. Jego umowa – jeżeli jest zawarta na czas oznaczony – wygaśnie w dacie wskazanej umowie jako dzień jej zakończenia.





Możliwa jest sytuacja, w której uprawniony w prawidłowy sposób złoży ofertę, a udostępniający jej nie przyjmie. Wówczas wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w okresie zakazu prowadzenia działalności pozostanie w mocy. Umowa – o ile jest zawarta na czas oznaczony - wygaśnie w dacie wskazanej umowie jako dzień jej zakończenia.





Może być również tak, że uprawniony prawidłowo złoży ofertę, a udostępniający ją przyjmie. W takiej sytuacji wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w okresie zakazu prowadzenia działalności pozostanie w mocy. Umowa zawarta na czas oznaczony ulegnie przedłużeniu o okres, w którym wzajemne zobowiązania były zawieszone, oraz o dodatkowe pół roku.





Ust. 2 art. 15ze specustawy został chyba pomyślany jako swoista rekompensata dla operatorów galerii handlowych. Brak wpływów w okresie epidemii ma być wyrównany przez dłuższy okres ich otrzymywania później. W konsekwencji w mojej opinii przepis ten należy stosować również do umów zawartych na czas nieoznaczony. Okres ich wypowiedzenia powinien zostać przedłużony o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.





Dochodzenie praw w sądzie Art. 15ze ust. 4 specustawy stanowi, że regulacje tego artykułu nie uchybiają właściwym przepisom kodeksu cywilnego regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. Oznacza to, że wprowadzenie tej regulacji nie wyłącza możliwości skorzystania z mechanizmów przewidzianych kodeksie cywilnym.





W praktyce właściwym mechanizmem może być art. 3571 kc. Przepis ten stosuje się w sytuacji gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Można wówczas złożyć do sądu pozew z żądaniem oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia lub nawet rozwiązania umowy i określenia rozliczeń stron.





Zdaniem autora Sytuacja firm, których działalność została zakazana i które muszą jednocześnie płacić za lokale, jest niewątpliwie trudna. W pełni zrozumiała jest zatem intencja ich wsparcia przez ustawodawcę. Jednak przyjęte rozwiązania są dalekie od doskonałości. Nie jest na przykład jasne, dlaczego dotyczą one wyłącznie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Problem jest dużo szerszy i dotyczy również lokai wynajmowanych na przykład od jednostek samorządu terytorialnego lub prywatnych właścicieli. Ryzyko zostało przerzucone w całości na operatorów galerii handlowych, którzy są przecież obciążenie bieżącymi kosztami funkcjonowania tych obiektów. Zaproponowana im rekompensata w formie przedłużenia umów jest odsunięta w czasie. Poza tym nie zawsze przedłużenie okresu obowiązywania umowy będzie w interesie operatora galerii.