Jacuzzi nie mogło być pływalnią - wyrok WSA

Klienci klubu fitness, korzystający z siłowni, aerobiku i masażu, mogli również korzystać z wanny jacuzzi. Powiatowy, a następnie wojewódzki inspektor sanitarny w Bydgoszczy zaklasyfikowali ją jednak – zupełnie niespodziewanie dla strony postępowania – do pływalni, o których mowa w ustawie z 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Wanna jacuzzi, zainstalowana w obiekcie krytym, z niecką basenową, trwałym brzegiem i dnem oraz z wodą przepływową przeznaczoną do kąpieli, jest pływalnią – ustaliły oba organy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy spółka – właściciel klubu z inkryminowanym jacuzzi – podkreśliła, że dotychczas nie było problemów z jakością wody, które spowodowałyby jakiekolwiek dolegliwości u klientów. Woda w jacuzzi jest wymieniana i chlorowana codziennie, a sama wanna myta preparatem dezynfekcyjnym. Codziennie też czyszczony jest zbiornik.

Organy sanitarne forsują pogląd, że jacuzzi zainstalowane w klubie fitness jest pływalnią. W konsekwencji narzucono na spółkę obowiązkowe opłaty za przeprowadzanie bezpłatnych dotychczas badań jakości wody. Tymczasem przepisy rozporządzenia dotyczące pływalni, regulujące częstotliwość, charakter i zakres badań jakości wody, znajdują zastosowane wyłącznie do basenów na pływalniach. Klub fitness przeznaczony jest do ćwiczeń fizycznych, a nie do pływania bądź kąpieli – argumentowała spółka.