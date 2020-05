Koronawirus: tarcza antykryzysowa – najważniejsze zmiany

Wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 14 czerwca br. Będzie on przyznawany na dotychczasowych zasadach. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać również w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez placówki lub decyzji rodzica ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania tych placówek, gdy taka opieka nie jest możliwa oraz gdy rodzic podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie wraz z jednoczesnym wprowadzeniem tzw. zasady „złotówka za złotówkę".

Rozszerzona tarcza antykryzysowa wprowadza nowy instrument finansowany ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uprawnione osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wynagrodzenia pracownika. Nie może to być jednak więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz z pokryciem składek na ubezpieczenia społeczne.