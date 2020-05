Koronawirus: wykorzystanie kapitału zapasowego w celu utrzymania płynności

Drastyczna zmiana w sytuacji ekonomicznej wielu spółek, która powstała w związku z wprowadzeniem ograniczeń mających na celu walkę z koronawirusem COVID-19 unaoczniła jak niespodziewana i trudna do przewidzenia może być przyszłość. Zmusza to obecnie wielu przedsiębiorców do skupieniu się bardziej na utrzymaniu płynności niż na osiąganiu odpowiednich zysków, szczególnie w sytuacji w której możliwość osiągania jakichkolwiek przychodów została drastycznie ograniczona. Jedną z możliwości jest odpowiednio wcześniejsze utworzenie rezerw finansowych poprzez pozostawienie części zysków w spółce w postaci kapitału rezerwowego.

Co do zasady konieczność tworzenia kapitału zapasowego jest dobrowolna za wyjątkiem spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Podmioty te na mocy art. 396 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w przypadku spółki akcyjnej oraz art. 126 par 1 ksh w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mają obowiązek tworzenia kapitału zapasowego według ściśle określonych zasad.

Co do zasady obowiązkowy kapitał zapasowy (jedna trzecia kapitału podstawowego) może być wykorzystany tylko na pokrycie strat.

Takie działanie z pewnością powoduje poprawę rentowności (z uwagi na pełniejsze wykorzystanie dostępnych spółce aktywów) jednakże z prowadzi także do sytuacji, w której utworzony wcześniej kapitał rezerwowy, mający na celu ochronić spółkę podczas ciężkich czasów, ma jedynie charakter zapisu księgowego i nie spełnia już żadnej roli ochronnej. Nie stoją zanim żadne aktywa, które można by łatwo wykorzystać na regulowanie bieżących zobowiązań. Biorąc to pod uwagę każdy podmiot powinien bliżej przyjrzeć się faktycznemu wykorzystaniu swoich kapitałów zwracając uwagę, czy rzeczywiście aktywa z nim związane umożliwiają spełnienia celu w którym kapitał został utworzony. Wymaga to jednak odpowiedniego zarządzania jeszcze przed wystąpieniem kryzysu.