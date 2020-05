Tarcza antykryzysowa: nowe terminy obowiązkowej dematerializacji akcji

Trzeci etap tzw. „tarczy antykryzysowej" stanowi m.in. o przesunięciu o dwa miesiące wejścia w życie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Przewiduje to przyjęty przez Sejm 30 kwietnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Poniżej dalsza część artykułu

Nowe przepisy zakładają, że utrata formy dokumentu przez wszystkie akcje nastąpi 1 marca 2021 r., a nie jak zakładano, 1 stycznia 2021 r.

Przypomnijmy, że obowiązkowa dematerializacja zakłada, że akcje spółek niepublicznych będą musiały zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski) lub w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Decyzja o dokonaniu rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów wartościowych będzie miała wpływ na regulacje prawne, które znajdą zastosowanie do działalności spółki (w zakresie organizacji walnych zgromadzeń, ustalania dnia dywidendy oraz wykonywania prawa poboru). Obowiązek dematerializacji akcji odnosi się również do spółek publicznych, których część akcji ma postać dokumentu. Akcje te będą musiały zostać zarejestrowane w systemie prowadzonym przez KDPW. Formę dokumentu utracą niektóre inne papiery wartościowe emitowane przez spółki – warranty subskrypcyjne, świadectwa założycielskie oraz świadectwa tymczasowe.

Choć sama dematerializacja jest zjawiskiem pożądanym, które poprawi bezpieczeństwo obrotu (zwłaszcza w przypadku akcji na okaziciela) oraz usprawni i sprofesjonalizuje działanie spółek. Jej odroczenie o dwa miesiące należy ocenić pozytywnie. Procedura dematerializacji wymaga dokonania szeregu czynności przez spółki i podmioty prowadzące. Część z nich cechuje praco- i czasochłonność. Nakładanie na podmioty gospodarcze obowiązku dostosowania się do nowych ram prawnych, gdy działalność wielu z nich jest zdestabilizowana przez epidemię COVID-19 nie byłaby celowa. Z tego powodu w kręgach biznesowych pojawiał się postulat wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowych regulacji.

Po pierwsze, do 30 września 2020 r. wydłużono termin na podjęcie przez walne uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo o zarejestrowaniu akcji w depozycie. Nowy termin został skorelowany z wydłużonym w pierwszym etapie „tarczy antykryzysowej" terminem na odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia przez te spółki niepubliczne, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu. Dzięki temu, nie będzie konieczne zwoływanie nadzwyczajnych walnych wyłącznie w celu podjęcia uchwały o sposobie dematerializacji akcji, co pozwoli na zaoszczędzenie sił i środków (przygotowanie nadzwyczajnego walnego wiąże się z kosztami i nakładem pracy – czego nie zmienia rozszerzona w poprzednich „tarczach" możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii).

Po drugie, również do 30 września 2020 r. przesunięto termin na dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji. Składanie dokumentów akcji w siedzibie spółki w warunkach stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń mogłoby być wyzwaniem logistycznym (biorąc pod uwagę to, że znaczna część pracowników pracuje zdalnie). Z podobnymi komplikacjami mogłoby się wiązać dokonywanie wezwań do złożenia dokumentów akcji w spółce (co powinno nastąpić w sposób przewidziany dla zwołania walnego).

Po trzecie, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie też termin na dokonanie innych czynności technicznych, związanych z obowiązkową dematerializacją. Przykładowo, w przypadku spółek zamierzających zarejestrować akcje w depozycie papierów wartościowych konieczne będzie uzyskanie kodu LEI (Legal Entity Identifier), zawarcie odpowiednich umów z KDPW oraz zawarcie umowy z uczestnikiem bezpośrednim KDPW (firmą inwestycyjną lub bankiem). W przypadku spółek, których akcje będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, konieczne będzie zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr.

Dokonane przez trzeci etap „tarczy kryzysowej" przesunięcie terminów związanych z obowiązkową dematerializacją to krok we właściwym kierunku. Stanowi ono naturalną konsekwencję przedłużenia terminu na odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia w 2020 r. Dzięki ingerencji ustawodawcy spółki, które zdecydują się odbyć zwyczajne walne po 30 czerwca 2020 r. nie będą musiały zwoływać nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jedynie w celu podjęcia uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub o zarejestrowaniu akcji w depozycie. Spółki zyskają czas na dokonanie pozostałych czynności technicznych i organizacyjnych.

Marek Maciąg partner w kancelarii Rymarz Zdort