Koronawirus: na czym polega twarda i miękka restrukturyzacja

Decyzja o rozpoczęciu rozmów z inwestorem zawsze wymaga rozważenia korzyści i ryzyk wiążących się z rozpoczęciem współpracy z podmiotem trzecim. Jedynie właściwe przygotowanie całego procesu może doprowadzić do osiągnięcia efektu satysfakcjonującego obie strony. W sytuacji przymusowego położenia spowodowanego trudnościami finansowymi, proces przystąpienia inwestora powinien być przeprowadzony ze szczególną starannością. Niezmiernie istotne jest dokonanie odpowiedniej wyceny przedsiębiorstwa, zabezpieczenie w toku całego procesu jego tajemnic oraz poufności danych biznesowych i finansowych, przeprowadzenie skutecznych negocjacji warunków, na których inwestor przystąpi do współpracy, ale również zabezpieczenie dalszej pozycji właścicieli. Istotną kwestią jest również treść wszelkich uzgodnień, zapewnień i oświadczeń, które w przyszłości mogą udowodnić, że inwestor miał pełną wiedzę o stanie finansowym, biznesowym, faktycznym danej spółki oraz o istnieniu ryzyk prawnych, jakie wiążą się z nabyciem jej udziałów lub akcji czy z przystąpieniem do niej.

Rozwiązaniem prowadzącym do szybkiego dokapitalizowania spółki z o.o. jest wniesienie dopłat przez wspólników. Powinny być one nakładane i uiszczane równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów. Dopłaty mogą być wnoszone w przypadku, gdy zostały przewidziane w umowie spółki i w granicach tam określonych. Jest to środek niezwykle praktyczny, ponieważ uchwała, w której wspólnicy zobowiązują się do wniesienia dopłat, pozwala na szybkie ujawnienie tego przysporzenia w bilansie spółki. Środki te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dofinansowanie przez wniesienie dopłat zwiększa środki spółki. Jednak ma ono charakter czasowy, bowiem dopłaty, co do zasady, podlegają zwrotowi. Może również okazać się, że maksymalna wysokość dopłat przewidziana umową spółki jest daleko niewystarczająca w kontekście jej aktualnych potrzeb. W tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zmianą umowy spółki w celu wprowadzenia w jej treści właściwej podstawy do podjęcia przez wspólników uchwały o dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa w drodze dopłat. W rezultacie pozyskanie środków przez spółkę w krytycznym momencie może się znacznie wydłużyć.