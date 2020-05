Koronawirus: jak COVID-19 wpływa na realizację zamówień publicznych

Z pomocą przychodzi tarcza antykryzysowa, i to bynajmniej nie jedna! Narzędziem legislacyjnym, wdrażającym założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej, jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (dalej: nowelizacja), ogłoszona 31 marca 2020 r. Właśnie za pomocą nowelizacji ustawodawca stara się „uspokoić" strony umów o zamówienie, jak też przeciwdziałać ewentualnym sporom.

Art. 15r nowelizacji nakłada na strony umowy o zamówienie obowiązek wzajemnego informowania o wpływie okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na należyte wykonywanie umowy. Dotyczy to sytuacji, gdy wpływ taki już nastąpił jak i, gdy wpływ taki się jeszcze nie ujawnił, ale obiektywnie oceniając może lub wystąpi w przyszłości.

Przekazanie drugiej stronie informacji i dokumentów nie aktualizuje od razu obowiązku drugiej strony do ustosunkowania się do przekazanych danych. W art. 15r ust. 2 zastrzeżono dla drugiej strony prawo żądania przedstawienia dalszych, dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że wystąpienie COVID-19 rzeczywiście ma lub będzie miało wpływ na należyte wykonanie umowy. Niewykluczone jest kilkukrotne zgłoszenie żądania przedstawienia dalszych oświadczeń i dokumentów.

Opisywane uprawnienie ma istotne znaczenie dla biegu procedowania wymiany oświadczeń między stronami oraz finalnego wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z epidemią. Strona, która otrzymała stosowne oświadczenia i dokumenty obowiązana jest w terminie 14 dni przedstawić stronie informującej swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie przedstawionych twierdzeń i dokumentów. Jednak, jeśli wystąpienie pierwszej ze stron było następnie uzupełniane na wniosek drugiej strony, termin 14 dni na przedstawienie odpowiedzi liczony jest od dnia otrzymania uzupełnionych oświadczeń i dokumentów.

Nowelizacja reguluje także obowiązek ustosunkowania się do ewentualnych roszczeń w zakresie kar umownych. Otóż, jeśli w umowie znajdują się zapisy dotyczące kar umownych i odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, strona ustosunkowująca się do wystąpienia strony zgłaszającej negatywny wpływ COVID-19 na wykonanie umowy, jest zobligowana zawrzeć w swoim stanowisku także twierdzenia odnośnie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub względnie na ich wysokość.

Dodatkowo ustawodawca przesądza, że jeśli umowa o zamówienie zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy niż wynikałoby to z regulacji nowelizacji, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia. Jednocześnie zastrzega jednak, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.