Leszek Kieliszewski: Bitcoin - działalność regulowana, ale niemile widziana

Wraz z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy działalność w zakresie walut wirtualnych stanie się działalnością regulowaną. Giełdy i kantory kryptowalut działające w Polsce będą musiały uzyskać wpis do rejestru prowadzonego w Ministerstwie Finansów. Warunkiem uzyskania wpisu będzie niekaralność oraz wykazanie odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w zakresie walut wirtualnych.

Uzyskanie wpisu nie oznacza jednak, że działalność będzie można faktycznie rozpocząć. Problem zacznie się na etapie otworzenia rachunku bankowego. Zdecydowana większość banków w Polsce stosując się do stanowiska KNF odmawiała dotychczas otwarcia i prowadzenia rachunku na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. Z kolei brak dostępu do tradycyjnego systemu bankowego powodował, że prowadzenie giełdy, czy kantoru nie miało racji bytu.

W tym miejscu dochodzimy do paradoksu, że prowadzenie działalności w obszarze kryptowalut jest nie tylko legalne, ale będzie stanowiło działalność regulowaną, a jednocześnie podmiot, który spełni wymogi i uzyska wpis do rejestru nie będzie mógł rozpocząć prowadzenia działalności z powodu braku możliwości otwarcia rachunku bankowego.

Zdecydowana większość giełd kryptowalut, na skutek „niekorzystnego otoczenia regulacyjnego" albo zakończyła działalność w ogóle, albo przeniosła ją do innych krajów w Unii Europejskiej – popularnością cieszyły się Malta, Estonia, czy Wielka Brytania. Stamtąd prowadzona działalność transgraniczna pozwala klientom z Polski korzystać z platform transakcyjnych – kupować, sprzedawać i wymieniać kryptowaluty. Mniej uważny klient może nawet nie zauważyć, że kantor lub giełda jest prowadzony przez firmę z siedzibą za granicą i nie podlega prawu polskiemu.

Dotychczasowy brak regulacji, problemy z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego, czy wpisy KNFu na Liście Ostrzeżeń Publicznych i związane z nimi postepowania karne skutecznie zniechęcały do prowadzenia giełdy, czy kantoru kryptowalut w Polsce. Co więcej sama branża ma świadomość tego, że uregulowanie rynku będzie z korzyścią dla niej samej. Rynek stanie bardziej transparentny i wiarygodny, a spełnienie standardów regulacyjnych będzie stanowiło barierę wejścia dla podmiotów nieposiadających wystarczających zasobów.

Wprowadzenie jasnych zasad świadczenia usług wyeliminuje również zagwozdkę, czy do prowadzenia giełdy konieczne jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność instytucji płatniczych – to właśnie brak takiego zezwolenia jest przyczyną prowadzenia postepowań karnych w sprawie działalności niektórych giełd kryptowalut niegdyś działających w Polsce.

Nie bez znaczenia jest również aspekt przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nie jest tajemnicą, że waluty wirtualne stanowią atrakcyjną formę lokowania środków pochodzących z przestępstw. W tym kontekście okoliczność, że zdecydowana większość podmiotów umożliwiających zakup lub sprzedaż kryptowalut ma siedzibę za granicą jedynie utrudnia organom ścigania pozyskanie informacji na temat transakcji dokonywanych z ich wykorzystaniem. Jakkolwiek monitorowanie obiegu walut wirtualnych jest skomplikowane, to pytaniem jakie powinni sobie zadać przedstawiciele organów ścigania jest: „Czy lepiej mieć dostęp do informacji fragmentarycznych, czy lepiej nie mieć go wcale?"