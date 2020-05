Koronawirus: większość hoteli pozostaje zamknięta

– Przykładowo, co ze środkami dezynfekcyjnymi? Zgodnie z wytycznymi w hotelu mają stać w miejscach ogólnodostępnych, np. w holu, ale my wynajmujemy apartamenty. Po wejściu do mieszkania można od razu iść do łazienki i umyć ręce. Dylematów jest więcej. Postanowiliśmy więc wytyczne dostosować do potrzeb apartamentów – tłumaczy Grzegorz Żurawski. – Uważamy, że taki np. pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk powinien stać przy wejściu do lokalu (wewnątrz). Gość będzie miał możliwość odkażenia rąk przed dotknięciem innych elementów wyposażenia. Po każdym kliencie powinno się także dezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownie wywietrzyć pomieszczenia lub przeprowadzić np. ozonowanie – wyjaśnia Grzegorz Żurawski.