Zobowiązania w kontekście pandemii koronawirusa

Odsetki karne za opóźnienie

Zgodnie z ustawą, jeśli w ramach transakcji handlowej dłużnik zwleka z płatnością przez dłużej niż 30 dni (jeśli w umowie nie sprecyzowano terminu płatności) lub jeśli uchybiono terminowi płatności określonemu w zawartej przez strony umowie (taki termin płatności nie może przekraczać 30 lub 60 dni, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie), dłużnik zobowiązany jest zapłacić wierzycielowi odsetki karne określone ustawą. (Są one wyższe od przewidzianych w kodeksie cywilnym ustawowych odsetek za opóźnienie). Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych tj. do wszelkich transakcji obejmujących dostawy towarów lub świadczenie usług w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz do wszelkich dłużników (z wyłączeniem niektórych podmiotów określonych Prawem zamówień publicznych).