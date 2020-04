Koronawirus: przetargi po nowemu mają pomóc firmom

Rząd chce, by nie dochodziło do dużych opóźnień w prowadzeniu inwestycji. Proponuje więc zmiany w prawie zamówień publicznych. Zawiera je projekt tarczy antykryzysowej 3.0.

Mogą być one również istotne dla podwykonawców czy dla zapewnienia łańcucha dostaw – tłumaczy Michał Trybusz.

– To bardzo dobra wiadomość, że po ponadmiesięcznej przerwie KIO zacznie orzekać. Nie do końca podoba mi się jednak propozycja prowadzenia postępowania przed KIO tylko na podstawie dokumentów. Przecież można rozpatrywać odwołania także z udziałem stron w formie online, a takie doświadczenia mogłyby być wykorzystywane również w przyszłości – mówi Konrad Różowicz, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Projekt wymaga, by zamawiający podpisywali wysyłane do KIO dokumenty elektroniczne, w tym odpowiedzi na odwołania, podpisem kwalifikowanym. To może być sporym problemem.