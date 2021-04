Od poniedziałku 17 nowych branż z prawem do wsparcia

W myśl najnowszych przepisów tzw. tarczy 9.0 prawo do ulgi w składkach ZUS za marzec i kwiecień, 2080 zł postojowego i 5 tys. zł wsparcia do prowadzonej działalności czy 2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zyskali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej obejmującej sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuterię. Pomoc została także skierowana do mikrofirm prowadzących działalność gospodarczą w branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz wynajmu maszyn. Pomoc otrzymają także fryzjerzy i kosmetyczki. A także firmy działające w branży pasażerskiego transportu lotniczego.

