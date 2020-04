Dotacje unijne na zakładanie nowych firm w 2020 roku

Z drugiej strony realizowanych jest szereg projektów, które mają pomóc w podniesieniu kwalifikacji lub uzyskaniu zupełnie nowych umiejętności, które pozwolą wejść, bądź też powrócić na rynek pracy. Niektóre z takich projektów są skierowane do osób młodych, inne, odwrotnie, do starszych. (...)

Przez pośredników

Tym co jest zwykle wspólne dla dotacji na zakładanie firm oraz szeroko rozumianych projektów szkoleniowych (szkoleniowo-doradczych) to fakt, że nie mogą o nie ubiegać się bezpośrednio zainteresowane osoby. Konkursy o unijne dotacje nie są bowiem adresowane bezpośrednio do osób fizycznych, choćby te miały być ostatecznymi odbiorcami pomocy (wyjątek mogą oczywiście stanowić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którym wolno składać aplikacje). W pierwszej kolejności o środki te walczą więc, np. organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, w szczególności ci prowadzący działalność szkoleniowo-doradczą, izby gospodarcze, lokalne lub regionalne agencje rozwoju, zrzeszenia przedsiębiorców i tym podobne podmioty. To one przygotowują odpowiednie projekty i walczą o środki.