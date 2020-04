Koronawirus: wsparcie finansowe trafia do firm – trzy tygodnie działania tarczy

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ok. 155 tys. wniosków od mikroprzedsiębiorców ubiegających się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tys. złotych. Wnioski są na bieżąco rozpatrywane i realizowane.

„Pożyczkę przekazaliśmy dla ok. 55 tys. mikroprzedsiębiorców. To łącznie 275 mln zł wsparcia – mówi minister Maląg.

Środki z FGŚP to wsparcie na ochronę miejsc pracy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. – To ok. miliard złotych wypłaconych środków z tego instrumentu – mówi minister Maląg.