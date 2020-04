Artur Igliński: Rebus dla przedsiębiorców do rozwiązania

Jak do tej pory wydziały gospodarcze sądów były nadmiernie obciążone sprawami, a realnie (z doświadczeń niżej podpisanego) na wyznaczenie rozprawy trzeba było czekać przeciętnie około pół roku. Dodajmy tu, że w Polsce jest około 2 milionów przedsiębiorstw. Nawet, gdyby pozew z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków złożyło tylko 15% przedsiębiorców, oznaczałoby to przypływ w polskich sądach 300.000 nowych spraw. A są to szacunki bardzo ostrożne, przykładowe.

Warto też zaznaczyć, że sprawy dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków mają co do zasady charakter skomplikowany, co oczywiście również wpływa na szybkość ich załatwienia – trwają znacznie dłużej niż inne. Dlatego należy szukać rozwiązań, które ułatwiłyby przedsiębiorcom stosowanie klauzuli rebus sic stantibus. Wydaje się, że m.in. można by postulować szerokie wykorzystanie przez sądy kategorii „faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna", dodanej do k.p.c., w obszernej, a kontrowersyjnej nowelizacji z lipca 2019. To oczywiście nie wystarczy, warto by przykładowo rozważyć ewentualne dodatkowe ułatwienia dowodowe, w tym szersze domniemania prawne (przeniesienie ciężaru dowodu).