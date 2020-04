Koronawirus - tarcza antykryzysowa: dłuższe terminy przy ogłoszeniu upadłości

Jak wynika z uchwalonej właśnie przez Sejm tarczy 2.0, która trafia do Senatu, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mówi art. 21 prawa upadłościowego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Poza tym, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości zaszła w okresie tych stanów, a niewypłacalność powstała z powodu Covid-19, termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości będzie wynosił trzy miesiące od dnia odwołania stanu epidemii. W tej chwili jest to 30 dni od powstania stanu niewypłacalności, a przez niewypłacalność rozumie się nieregulowanie długów (faktur) przez trzy miesiące.

