Koronawirus: Antywirusówka, Coronex i Pasta Corona mają przyciągnąć konsumentów

W jaki sposób przedsiębiorcy reagują na obecną sytuacją zgłaszając do rejestracji nowe znaki towarowe?

1) CORONEX – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018192950, dla preparatów farmaceutycznych, z dnia 7 lutego 2020 r. na rzecz firmy Excivion Ltd z Wielkiej Brytanii.

2) AntiCorona - zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018209699, dla szeregu towarów, takich jak żele antybakteryjne, maseczki, środki toaletowe, urządzenia do dezynfekcji, preparaty do oczyszczania powietrza i artykułów higienicznych, z dnia 11 marca 2020 r. na rzecz osoby fizycznej z Bułgarii.

3) Wirek+ - zgłoszenie polskiego znaku towarowego nr Z.509660, dla preparatów do prania, z dnia 31 stycznia 2020 r. na rzecz Zakładów Wytwórczych AGRO-CHEMAT z Wiązownej.

4) CORONNOFF – zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 018212449, przeznaczonego do oznaczania środków do dezynfekcji, z dnia 18 marca 2020 r., dokonane w imieniu norweskiej firmy Corticalis AS.