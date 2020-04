Koronawirus: ratunek przedsiębiorstwa nie może odbywać się kosztem ochrony jego wierzycieli

A więc dłużnik w tarapatach finansowych czy choćby zbliżając się do nich, nie może sprzedawać elementów majątku po zaniżonej cenie, w szczególności krewnym, by „uratować" majątek przed wierzycielami. Takie nieekwiwalentne transakcje mogą być niehonorowane w postępowaniu upadłościowym (restrukturyzacyjnym), ale także podważane przez każdego wierzyciela przed sądem cywilnym.

Może wchodzić w rachubę art. 300 § 1 kodeksu karnego, według którego, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Z kolei według art. 30. § 1, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.