Koronawirus: zdalne posiedzenia zarządu, uchwały w trybie pisemnym

Epidemia koronawirusa stała się okazją do uelastycznienia zasad funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Uchwalona przez Sejm 27 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (...) znowelizowała przepisy kodeksu spółek handlowych, wprowadzając szersze możliwości podejmowania decyzji korporacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Nowe ułatwienia dotyczą nie tylko działania zarządu i rady nadzorczej (jak zakładała pierwotna wersja projektu ustawy), lecz również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń (odnoszące się do nich rozwiązania zostały dodane na późniejszym etapie prac legislacyjnych).

Możliwość prowadzenia posiedzeń zarządu spółek kapitałowych w formie tele- lub wideokonferencji nie była dotąd uregulowana w sposób jednoznaczny. Takie modus operandi wykształciło się jednak w praktyce i było akceptowane przez znaczną część doktryny. Kwestia ta miała jednak charakter sporny. Prezentowane były poglądy, że zdalne działanie zarządu musiałoby być w sposób jednoznaczny dopuszczone w umowie spółki lub w statucie albo że ze względu na brak podstawy normatywnej jest to niedopuszczalne.

Ustawa dostosowała istniejące uprzednio regulacje dotyczące zdalnego działania rad nadzorczych do tych wprowadzanych w odniesieniu do zarządu. W nowym stanie prawnym podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosowanie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej jest dopuszczalne niezależnie od tego, czy statut lub umowa spółki przewidują taką możliwość.

Niestety, nowelizacja nie zmieniła art. 222 § 1 k.s.h., który zakłada, że rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, „jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków". Oznacza to, że głosy nieobecnych członków rady, biorących udział w podejmowaniu uchwał za pośrednictwem innego członka rady, nie są brane pod uwagę.