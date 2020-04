Koronawirus: polscy przedsiębiorcy na skraju banktuctwa przez płatne obowiązkowe kwarantanny

Tysiące polskich firm zarabiających dotychczas z powodzeniem na zagranicznych kontraktach musi wracać teraz do kraju razem z setkami tysięcy pracowników.

Okazuje się, że po stracie zamówień we Francji czy Niemczech i konieczności sfinansowania niespodziewanych kosztów wcześniejszego powrotu do kraju, czekają ich ogromne dodatkowe wydatki po przekroczeniu polskiej granicy.

Praktycznie wszyscy ich pracownicy po wjeździe do Polski muszą przejść przymusową 14-dniową kwarantannę, podczas której to ich pracodawcy będą im wypłacać wynagrodzenie. To dramat dla takich firm, które i tak nie są w najlepszej kondycji finansowej ze względu na brak widoków na zarobek w kraju.