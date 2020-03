Koronawirus: wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej

– Uczestnicy Centrów Integracji Społecznej to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. ubodzy, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, chorzy psychicznie. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie zapewniające im świadczenie w pełnej wysokości. Często jest ono istotnym składnikiem ich dochodów, a jego brak może doprowadzić do pogłębienia życiowych problemów – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– W specustawie pojawił się mechanizm zabezpieczający środki ze źródeł publicznych przeznaczone na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego. W związku z zawieszeniem zajęć w tych podmiotach kwota dotacji mogłaby ulec drastycznemu obniżeniu. Brak możliwości opłacenia wynagrodzeń personelu, czynszu, opłat za media mógłby doprowadzić do zamknięcia tych podmiotów. Aby tego uniknąć, wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli przyznać podmiotom zatrudnienia socjalnego dotację na dotychczasowym poziomie, co umożliwi podjęcie działalności po epidemii – mówi minister Marlena Maląg.

To m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

Inną kategorią podmiotów ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Takie podmioty zwykle nie mają rezerw finansowych oraz dostępu do kredytów komercyjnych. W rezultacie spadek przychodów z działalności statutowej może prowadzić do ich likwidacji.

Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy.

Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.