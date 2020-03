RatujBiznes w czasach epidemii - akcja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Przedsiębiorcy znajdą na stronie krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny stan prawny, a także rozwiązania proponowane w procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Do udziału w akcji nieodpłatnej pomocy zgłosiło się już kilkadziesiąt kancelarii prawnych i podatkowych. Ich lista wraz z danymi teleadresowymi będzie aktualizowana - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kolejne kancelarie do włączenia się do akcji.