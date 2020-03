Koronawirus - przetargi: zakupy z wolnej ręki bez kary

Kiedy trzeba będzie coś szybko kupić, to bez przetargu. A wszystko to za sprawą art. 15w projektu specustawy. Prawnicy są podzieleni. Adwokat Mariusz Paplaczyk twierdzi, że rozumie autorów propozycji.

Monika Adamczak, radca prawny SMM LEGAL, uważa z kolei, że skutki czasowej depenalizacji są trudne do przewidzenia, zwłaszcza wskutek zastosowania klauzuli generalnej „interesu społecznego".

– W kodeksie karnym istnieje już podobny mechanizm wyłączający bezprawność, tzw. stan wyższej konieczności. Wspomniana regulacja idzie dalej. Nie wymaga wykazania, że interes społeczny, w jakim działa osoba dopuszczająca się naruszeń, ma przedstawiać wartość wyższą niż naruszone dobra – tłumaczy. Jej zdaniem może to prowadzić do nadużyć.

– Takie rozwiązanie, nawet przyjmując najlepsze intencje jego twórców, musi wywoływać poważne wątpliwości – uważa z kolei prof. Piotr Kardas. I wyjaśnia: Wprowadzona zostaje klauzula wyłączająca odpowiedzialność – karną, dyscyplinarną oraz w zakresie dyscypliny finansów publicznych, odwołując się do kategorii interesu społecznego oraz przesłanek związanych z brakiem możliwości zakupu usług lub towarów bez naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub obowiązków służbowych.

– Choć w czasie stanu wyjątkowego, z jakim mamy obecnie do czynienia, nie można wykluczyć, że realizacja celów publicznych, jeśli mają mieć społeczny sens, wynikać może jedynie ze stanu konieczności. Takie zaś wypadki mogą być bez przeszkód rozwiązywane na podstawie ogólnych klauzul przewidzianych w systemie prawa karnego, tj. konstrukcji stanu wyższej konieczności wyłączającego bezprawność lub winę, kolizji obowiązków lub okoliczności wyłączających winę. Przesłanki zawarte w art. 15w jednoznacznie nawiązują do wymienionych instytucji służących do wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności karnej w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie ma żadnych dobrych racji dla wprowadzenia tego typu szczególnego rozwiązania. Najprawdopodobniej spowoduje zdecydowanie więcej szkody niż potencjalnych pożytków, jakie mieli na myśli twórcy – mówi profesor.