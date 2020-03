Koronawirus: tarcza antykryzysowa nie wszystkich przedsiębiorców obroni

W najbliższych dniach rząd ma skierować do Sejmu pakiet rozwiązań, zwany tarczą antykryzysową. Ma on ulżyć przedsiębiorcom dotkniętym gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Wśród tych propozycji znalazły się nowe rozwiązania podatkowe. Na razie nie przygotowano jeszcze konkretnych projektów ustaw, jednak Ministerstwo Finansów już ogłosiło swoje pomysły w specjalnym komunikacie.

Pytani przez „Rzeczpospolitą" eksperci doceniają ten pakiet zmian, ale wskazują, że wiele ważnych obowiązków wciąż trzeba będzie wypełnić. Należy do nich np. złożenie zeznania CIT-8 za ubiegły rok do końca marca. MF nie przedłużyło tego terminu przedsiębiorcom, a odłożenie ma dotyczyć tylko organizacji pozarządowych. Według Mikołaja Woźniaka, doradcy podatkowego i partnera w PwC, dotrzymanie terminu 31 marca może być trudne, choćby ze względu na konieczność zdalnej pracy wielu księgowych.

– Niemniej, skoro MF dostanie z końcem marca deklaracje, w większości elektroniczne, to możliwe będzie szybkie przeanalizowanie sytuacji związanej ze spodziewanymi wpływami z CIT i planowanie wydatków państwa w coraz trudniejszej sytuacji budżetu – zauważa Woźniak. Dodaje, że w zamian przedsiębiorcom można by darować np. odsetki i kary za nieterminową wpłatę podatków. – Tak w związku z epidemią mają być potraktowane zobowiązania z tytułu VAT w Czechach – informuje ekspert.

W sferze VAT zapowiedziano odłożenie z 1 kwietnia do 1 lipca nowego systemu raportowania JPK_VAT. Według Małgorzaty Samborskiej to dobry krok, bo wprowadzenie tego rozwiązania oznacza zmiany oprogramowania u podatników, a to często wymaga fizycznej obecności informatyków i innych osób w firmie. Dziś bywa to utrudnione.