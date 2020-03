Koronawirus: świadczenia dla samozatrudnionych, dopłaty do pensji - co będzie w tarczy antykryzysowej

Chodzi o świadczenie w wysokości około 2 tys. zł, które ma trafić do osób bez etatu, które w ostatnim czasie odczuły znaczący spadek wpływów. Projekt nowych rozwiązań zakłada, że prawo do tego świadczenia będą miały osoby, które odnotowały spadek dochodów o 15 proc. w dwóch kolejnych miesiącach po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu z analogicznymi dwoma miesiącami w poprzednim roku. W przypadku spadku przychodów o 25 proc. będzie liczyła się różnica między dwoma kolejnymi miesiącami przypadającymi po 1 stycznia 2020 r. Wypłata wsparcia będzie mogła zostać powtórzona. Wnioski w tej sprawie będzie rozpatrywał ZUS. Z wyliczeń rządu wynika, że wypłata tego świadczenia będzie kosztowała od 1,5 mld zł do 9 mld zł. W zależności od tego, ile osób zyska prawo do tego świadczenia.

Nie wiadomo też, ile będzie kosztowało zapowiedziane w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowe rozwiązanie, przewidujące całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty składek do ZUS przez firmy zatrudniające do dziewięciu pracowników, o ile odnotowały one spadek obrotów przekraczający 50 proc. Projekt zmian w tym zakresie nie trafił jeszcze do konsultacji z partnerami społecznymi, nie wiadomo więc, jakie są szacunki rządu co do liczby firm uprawnionych do niepłacenia składek do ZUS za siebie i swoich pracowników. Koszty związane z wprowadzeniem takiego rozwiązania rozłożą się jednak w czasie.