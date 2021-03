Brexit: zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Wielkiej Brytanii

Brytyjczycy, którzy byli zatrudnieni przez polskich pracodawców przed końcem 2020 r. nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę. Brexit będzie miał największe znaczenie dla procesów rekrutacyjnych rozpoczętych w 2021 roku.

Mimo iż Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej 1 lutego 2020 r., skutki brexitu stały się odczuwalne dopiero w 2021 r. Wszystko za sprawą upływu tzw. okresu przejściowego, przedłużającego stosowanie prawa UE wobec obywateli Wielkiej Brytanii. Wraz z upływem okresu przejściowego Brytyjczycy utracili możliwość korzystania ze swobody przepływu osób, co w konsekwencji przysporzyło działom HR dodatkowych obowiązków. Po brexicie zatrudnianie obywateli Wielkiej Brytanii nie jest już tak proste jak w czasie jej członkostwa w Unii.

WAŻNE!

Od stycznia 2021 r. zatrudnienie Brytyjczyków stało się niekiedy trudniejsze niż obywateli krajów Europy Wschodniej.

Status beneficjenta umowy

Okres przejściowy w stosunkach pomiędzy UE a Wielką Brytanią obowiązywał od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. Z założenia był to czas przeznaczony na dostosowanie się do nowych realiów prawnych. W tym okresie obywatele Wielkiej Brytanii mogli swobodnie przemieszczać się po Unii Europ...

