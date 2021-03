Koronawirus. Czy przedsiębiorca może pracować w trakcie kwarantanny

Osoba, której działalność wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientami, nie może jej wykonywać w czasie kwarantanny, nawet jeśli nie otrzymała zwolnienia lekarskiego.

- Czy w okresie kwarantanny mogę prowadzić własny sklep warzywny, jeśli nie dostałem zwolnienia lekarskiego? Czy grozi to utratą zasiłku chorobowego? – pyta czytelnik.

Osoba skierowana na kwarantannę ma prawo do świadczenia chorobowego m.in. w związku z podleganiem dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Choć nie wynika to ze specjalnych regulacji prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, to samozatrudniony w okresie kwarantanny nie może łączyć wykonywania działalności gospodarczej z pobieraniem zasiłku chorobowego. Nie powinien wykonywać działalności gospodarczej, nawet jeśli w okresie kwarantanny nie korzysta ze świadczenia chorobowego.

Regulacja szczególna

W okresie odbywania kwarantanny nie obowiązuje, co do zasady, zakaz wykonywania pracy. Jednak ustawodawca w tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych ...

