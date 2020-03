Koronawirus: zwrot za szkody łatwiejszy w stanie nadzwyczajnym

Walcząc z koronawirusem, władza pomija opisaną w konstytucji ścieżkę ogłaszania jednego ze stanów nadzwyczajnych, które pozwalają ograniczać prawa i swobody obywatelskie oraz działalność gospodarczą. Znaną konsekwencją nieogłoszenia stanu klęski żywiołowej wywołanej wirusem jest to, że planowane na maj wybory prezydenckie nie zostały przesunięte. Ale to nie wszystko.

Tymczasem minister zdrowia rozporządzeniem ogłosił stan zagrożenia epidemicznego, co pozwoliło odwołać imprezy masowe, zamknąć placówki oświatowe, kulturalne i gastronomiczne oraz sklepy. Nie zarabia wiele branż.

Jest jeszcze specustawa koronawirusowa, która daje władzom do rąk wręcz oręż atomowy. W ramach walki

z epidemią można ze skutkiem natychmiastowym wydawać niosące ze sobą spore koszty polecenia samorządom, instytucjom publicznym, a nawet prywatnym, np. zakładom produkującym środki medyczne czy higieniczne – by przekazały to, co wyprodukują. Rozliczenia mają uregulować umowy z wojewodami.