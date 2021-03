Brexit: obrót towarowy z Wielką Brytanią na nowych zasadach

Od początku roku pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią nie ma już swobodnego przepływu towarów. Przedsiębiorcy z UE współpracujący z podmiotami z Wielkiej Brytanii muszą dostosować się do zmian w wielu obszarach.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej i nie uczestniczy w unii celnej UE. Wywóz i przywóz towarów z Wielkiej Brytanii wiąże się z nowymi obowiązkami na gruncie VAT i cła. Wymiana towarowa z Irlandią Północną przebiega jednak na takich samych zasadach jak z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Deal option – wyjście za porozumieniem

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, ani uczestnikiem wspólnego rynku i unii celnej. Od początku roku pomiędzy państwami UE a Wielką Brytanią nie ma już zatem swobodnego przepływu towarów w takim stopniu, jak miało to miejsce do końca 2020 r. Przedsiębiorcy z UE współpracujący z podmiotami z Wielkiej Brytanii oraz przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii handlujący z podmiotami z UE muszą dostosować się do zmian w wielu obszarach.

Obecnie handel z UK odbywa się zasadniczo na takich samych warunkach jak z każdym innym państwem ...

