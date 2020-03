Koronawirus jako siła wyższa? Czy ma wpływ na transakcje handlowe?

Koszty transportu surowców z krajów starego kontynentu, w tym zarówno w strefie euro (Włochy, Austria czy Niemcy) jak i spoza niej znacznie wzrosły. Z powodu skali zastosowanych środków kwarantanny brakuje rąk do pracy. Organy celne odpowiedzialne za dopuszczenie towarów do obrotu prowadzą wzmożone i czasochłonne kontrole, stąd przestoje w dostarczaniu ładunków. Czynniki te bezpośrednio wpływają na kolejne opóźnienia w dostawach. W rezultacie, nieuniknionym scenariuszem będą masowe roszczenia finansowe pomiędzy stronami niezrealizowanych kontraktów.

Zasadnicze pytanie, które warto sobie zadać w aktualnej sytuacji, dotyczy konsekwencji przestojów w chińskich fabrykach. Wytwórnie zamknięto lub ograniczono ich produkcję. Jakie zatem rodzi to konsekwencje dla tych przedsiębiorców, którzy zaopatrują się w chińskich zakładach w podzespoły i komponenty do własnej produkcji? Innymi słowy, kto za to wszystko zapłaci? Niejako naturalne wskazuje się tu wszelkie roszczenia odszkodowawcze. Jak się jednak okazuje, istnieje ryzyko, że Chiny ich nie wypłacą. A to z uwagi na fakt, że Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego rozpoczęła już wydawanie certyfikatów „Siły Wyższej", o czym Informacje zamieszczono na oficjalnym portalu internetowym tej instytucji. O dokument ten ubiegać mogą się Chińskie firmy, które z powodu epidemii koronawirusa nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec zagranicznych partnerów.