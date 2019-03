Polskie Mosty Technologiczne - fundusze dla przedsiębiorców na międzynarodowa ekspansję 123RF

Do 27 marca trwa nabór wniosków do programu, którego celem jest wspomóc zagraniczną ekspansję małych i średnich przedsiębiorców. Do pozyskania jest maksymalnie 200 tys. zł przyznawanych zarówno w gotówkowej jak i bezgotówkowej formie.