Polscy europosłowie unikali lobbystów Facebooka czy Google'a

Spotkania i kontakty naszych eurodeputowanych z firmami, które zainteresowane mogą być kształtem unijnych przepisów, nie są nagminne.

„Rzeczpospolita" przeprowadziła ankietę wśród polskich europarlamentarzystów dotyczącą lobbingu największych firm technologicznych. Ankietę wysłano do wszystkich polskich europarlamentarzystów. Na 51 posłów do PE odpowiedziały 34 osoby. Pytania dotyczyły np. spotkań z przedstawicielami Facebooka, Google'a oraz Gazpromu. Większość europosłów nie miała do czynienia z reprezentantami wymienionych firm. Zdarzają się jednak wyjątki.

Jan Olbrycht (PO) np. ok. trzech lat temu brał udział w spotkaniu z osobą z kierownictwa Google'a w Warszawie. Rozmowa dotyczyła przepisów przygotowywanych przez PE, które miały dotyczyć firmy oraz działalności Google'a w Polsce. W 2017 r. brał on udział w wizycie w Dolinie Krzemowej organizowanej przez European Internet Foundation. W planie wyjazdu były wizyty w siedzibach takich gigantów jak Google, Apple, Amazon, Samsung. Również Bogdan Zdrojewski (PO) odwiedził Dolinę Krzemową. Jako uczestnik składu delegacji komisji CULT (Komisji Kultury i Edukacji) w 2018 r. brał udział w spotkaniach dotyczących praw autorskich, walki z mową nienawiści, wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozmaitych ingerencji w sprawy wew. państw m.in. w Apple'u, Google'u, Facebooku. Jednocześnie poseł zaznacza, że pracuje w komisjach nielegislacyjnych, które nie cieszą się zainteresowaniem wśród lobbystów.

Najwięcej spotkań z przedstawicielami firm technologicznych z polskich europarlamentarzystów odbył prof. Zdzisław Krasnodębski (PiS). W czasie pracy jako sprawozdawca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) do dyrektywy Copyrights in the Digital Single Market widział się on z przedstawicielami takich firm jak Google, Spotify, Allegro, Zalando, Microsoft, RedHat, Brand24, Seznam, DailyMotion (Vivendi).

Konsultacje w ramach wykonywanych obowiązków z przedstawicielami takich firm jak np. Wikimedia, Center European Policy Studies, Facebook European Newspaper Publisher's Association (ENPA) czy Google odbywał Michał Boni (PO). Miało to związek z jego pracą dot. m.in. rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony danych osobowych w szczególności rewizji dyrektywy ePrivacy, dostosowania prawa autorskiego do realiów jednolitego rynku cyfrowego w UE.

– Europejscy politycy stawiają wiele pytań o sprawy związane z internetem i Google'em. Angażujemy się w rozmowy i staramy się odpowiadać na te pytania, pomagając decydentom zrozumieć nasz biznes, nasze produkty i spojrzenie na te zagadnienia – mówi „Rzeczpospolitej" biuro prasowe Google'a.

W podobnym tonie wypowiada się Facebook: – Pozostajemy w stałym dialogu z przedstawicielami rządów, instytucji ustawodawczych oraz innych organów w krajach, w których działamy. Parlament Europejski, jako jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jak również posłowie reprezentujący kraje członkowskie są uczestnikami tego dialogu.

Wydawane kwoty na lobbing są spore. Liderem w wydawaniu pieniędzy jest Alphabet Inc. – konglomerat i holding powołany przez Google'a. W 2018 r. przeznaczył on 21 mln dol. m.in. na lobbing dot. dyrektywy o prawie autorskim czy reformie podatkowej. Facebook wydał na działalność tego typu 12 mln dol.