Tomasz Pietryga: Nie będzie Bodnara, nie będzie problemu

Gdyby sąd zdecydował się zamrozić transakcję do czasu rozpatrzenia wniosku RPO, mogłoby to oznaczać funkcjonowanie wydawnictwa nawet przez kilka lat we właścicielskim zawieszeniu; decyzje biznesowe i inwestorskie nie byłyby podejmowane. Gdyby ostatecznie transakcję po latach sąd unieważnił, mogłoby dojść do kolejnego sporu, o wycenę sparaliżowanego przez kilka lat przedsiębiorstwa. Inna sprawa, czy dotychczasowy właściciel Polska Press byłby skory do zwrotu pieniędzy Orlenowi. Dlatego może to być sprawa na miarę sporu, jaki przed laty toczyły PZU i Eureko, kiedy umowa – wtedy prywatyzacyjna – po czasie okazała się nieważna.