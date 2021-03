Oddanie obiektu do użytkowania w czasie epidemii

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych regulowane jest przepisami ustawy Prawo budowlane [dalej: „upb"] z uwzględnieniem art. 31zy1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej: „specustawa"] . Na mocy tego ostatniego przepisu, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przy zakończeniu budowy, nie stosuje się art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 upb. W praktyce oznacza to, że wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie obowiązuje aktualnie tylko w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych w warunkach samowoli budowlanej oraz z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (dla którego nie uzyskano pozwolenia budowlanego zamiennego). We wszystkich innych sytuacjach, a więc nawet w przypadku realizacji obiektów, dla których pozwolenie na użytkowanie standardowo jest wymaga...

