Jaki skład sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy gospodarczej Fotolia

- Jestem powódką w sprawie gospodarczej. W I instancji sąd uwzględnił moje roszczenie o zapłatę przeciwko innemu przedsiębiorcy. Sąd odwoławczy uchylił jednak, korzystny dla mnie, wyrok, w następstwie czego wniosłam skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy zaś uchylił werdykt sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Przeglądając akta w tym sądzie zauważyłam, że sprawę będzie rozpatrywał ten sam skład. Czy jest to właściwe, czyli czy w przypadku uchylenia przez Sąd Najwyższy zapadłego w drugiej instancji wyroku uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, może ją rozpoznawać w tym samym składzie – pyta pani Jadwiga