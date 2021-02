Brexit: zamówienia publiczne – zmiany w relacjach z Wielką Brytanią

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady w zakresie prawa zamówień publicznych, związane z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w polskim prawie zamówień publicznych pojawiło się wiele zmian, a to ze względu na wejście w życie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp"). Jednak nie są to jedyne zmiany dotyczące zamówień publicznych, do jakich doszło 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia obowiązują bowiem nowe zasady w relacjach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w zakresie prawa zamówień publicznych. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej spowodowało, że we wzajemnych stosunkach przestało obowiązywać unijne prawo pierwotne i wtórne, a co za tym idzie także dyrektywy określające sposób postępowania w zakresie zamówień publicznych.

WAŻNE!

Kwestię wzajemnych relacji państw członkowskich i Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku regulują postanowienia tytułu VI Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej B...

