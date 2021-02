Wypadek na stoku otwartym mimo obostrzeń - co z odszkodowaniem

- Czy narciarz korzystający z otworzonego mimo obostrzeń stoku może domagać się odszkodowania z powodu wypadku spowodowanego zaniedbaniami właściciela stoku?

Narciarz podczas zakupu karnetu zawiera z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą umowę, której przedmiotem jest udostępnienie infrastruktury sportowej w postaci stoku i wyciągu narciarskiego. W ramach tej umowy prowadzący stok jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych warunków uprawiania narciarstwa, w szczególności poprzez należyte urządzenie tras zjazdowych, ich odpowiednie zabezpieczenie oraz ich odpowiednie oznaczenie. Ograniczenia co do działalności w zakresie prowadzenia stoku narciarskiego, o którym mowa w §10 ust. 15 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wpływają ani na ważność umów zawartych z narciarzami, ani na zakres odpowiedzialności właścicieli stoków narciarskich.

