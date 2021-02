Koronawirus. Świadczenie postojowe dla nowej firmy nawet gdy nie może udowodnić spadku przychodów - wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Przedsiębiorca ma prawo do świadczenia postojowego, nawet jeśli nie miał żadnych przychodów w lutym i marcu i nie mógł udowodnić ich spadku.

Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał rację przedsiębiorcy Adamowi N., któremu ZUS nie chciał wypłacić świadczenia postojowego. Jako powód odmowy ZUS podał, że w lutym i marcu 2020 r. Adam N. nie miał w ogóle przychodów. Nie mogło więc dojść do ich spadku w marcu ub.r. w stosunku do lutego ub.r. o co najmniej 15 proc., wobec czego nie przysługuje mu prawo do świadczenia postojowego na podstawie wniosku z 6 kwietnia 2020 r. Poniżej dalsza część artykułu

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego w Łodzi, zarzucając naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 15q ust. 4 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Według niego ZUS źle interpretuje ustawę z 2 marca 2020 r. Ma ona wesprzeć finansowo firmy poszkodowane przez pandemię, a on niewątpliwie się do takich zalicza.

Czytaj także:

Przedsiębiorca wyjaśnił, że miał zlecenia oraz uzyskał przychody: w grudniu 2019 1000 zł, a w styczniu 2020 998,69 zł. Z tego tytułu wystawił swoim kontrahentom faktury.

Sąd uchylił decyzję ZUS.Według niego w wypadku art. 15q ust. 4 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. nie stosuje się w wykładni literalnej, ale celowościowej, odwołującej się do skutku, jaki zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy ma osiągnąć interpretowane uregulowanie. W ocenie sądu jednoznacznym zamiarem ustawodawcy było przyznanie pomocy publicznej (finansowej) osobom prowadzącym działalność gospodarczą. A skoro tak, to całkowicie nieracjonalnym byłoby pomijanie przedsiębiorców w ogóle nieuzyskujących przychodów w okresie pandemii. Odmowa przyznania świadczenia postojowego tylko dlatego, że wnioskodawca w lutym miał przychody na poziomie 0 zł, i tłumaczenie, że skoro w marcu też miał przychody 0 zł, to nie spadły one o 15 proc., jest zdaniem sądu całkowicie nie do przyjęcia.

Interpretacja przepisu przez ZUS prowadzi do kuriozalnych konkluzji – uznał sąd.

Podkreślił, że przepisy tarczy antykryzysowej zostały skierowane nie tylko do prowadzących działalność od dłuższego czasu, ale także do tych, którzy założyli ją tuż przed 1 kwietnia 2020 r. Osoba, która otworzyła działalność gospodarczą tuż przed tą datą i na starcie była skazana na brak przychodów z powodu pandemii, w świetle dosłownego brzmienia ustawy nigdy nie nabyłaby prawa do świadczenia postojowego, ponieważ od początku jej przychody byłyby równe zeru.