Na halę namiotową trzeba mieć pozwolenie - wyrok WSA w Gdańsku

Spółka zgłosiła zamiar postawienia hali namiotowej, ale nie mogła go wprowadzić w życie z powodu formalności budowlanych.

Hala namiotowa o wymiarach 15x20 m i 5 m wysokości, którą spółka zamierzała postawić w nadmorskiej miejscowości, miała służyć celom kateringowym. Spółka deklarowała organizowanie uroczystości okolicznościowych i zabaw z możliwością serwowania posiłków.

Uniemożliwił to sprzeciw starosty. Sprzeciw podtrzymał wojewoda pomorski. Zaakceptował ocenę starosty, że chociaż hala namiotowa jest obiektem tymczasowym, który zgodnie z przepisami prawa budowlanego powinien podlegać jedynie zgłoszeniu do odpowiednich organów architektoniczno-budowlanych, to nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę. Jest bowiem trwale związana z gruntem. Trwale związane z gruntem są m.in. budowle posadowione na powierzchni gruntu w sposób zapewniający im stabilność i uniemożliwiający przemieszczanie.

Wojewoda ocenił, że zgłoszona hala namiotowa jest związana trwale z gruntem poprzez umocowanie słupów konstrukcyjnych do podłoża stalowymi szpilami. Nie może więc być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku spółka stwierdziła, że metalowe szpile mogą być w każdym czasie usunięte. Namiot byłby więc tymczasowym obiektem budowlanym nie- związanym trwale z gruntem. Ze względu na brak ogrzewania będzie rozstawiany tylko latem, a po zakończeniu sezonu letniego demontowany i umieszczany w magazynie. Zimowe warunki mogłyby bowiem zniszczyć jego powłoki. Zdaniem spółki nie sposób też dopatrzyć się w namiocie kateringowym cech budynku. Namiot to konstrukcja przeznaczona do wielokrotnego składania i rozkładania gotowych elementów. Jego montaż i demontaż nie może być uznany za roboty budowlane czy budowę. Przeniesienie na inne miejsce lekkiej konstrukcji aluminiowej przykrytej płachtą z tworzywa sztucznego może trwać tylko kilka minut.

To, że hala namiotowa ma charakter sezonowy, wymagający demontażu i składowania w magazynie w okresie zimowym, nie oznacza, że jest ona objęta zwolnieniem z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – orzekł WSA. Sądu nie przekonała argumentacja spółki. W wyroku oddalającym skargę WSA podkreślił, że pomimo tymczasowego, sezonowego charakteru obiektu jego trwałe związanie z gruntem uniemożliwiło spółce skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjaśnił też motywy wyroku. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego tymczasowym obiektem budowlanym jest m.in. obiekt przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Hala kateringowa mieści się, jako obiekt tymczasowy, tylko w tej pierwszej grupie. Charakteryzujące ją dane techniczne dowiodły jednak, że pomimo tymczasowego charakteru wniesienie sprzeciwu było uzasadnione jej trwałym związaniem z gruntem. Wynika to z opisu obiektu i jego przekrojów, zwłaszcza ze związania hali namiotowej z gruntem za pomocą stalowych szpil – stwierdził WSA. Zwrócił także uwagę na rozmiary obiektu, które wymagają zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom i sąsiadom. Zgłoszenie nie rozwiązuje tej kwestii, może to nastąpić dopiero w pozwoleniu na budowę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gd 561/18