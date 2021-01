Skąpa pomoc od rządu dla firm odmrażanych branż

Wszystko wskazuje na to, że w związku z odmrożeniem galerii handlowych przedsiębiorcy z kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z i 47.89.Z, czyli sprzedawcy odzieży, butów i innych wyrobów skórzanych, a także prowadzący działalność na straganach i targowiskach otrzymają tylko jednorazowo postojowe, a ulgi w składkach tylko za grudzień. Tymczasem przedsiębiorcy z pozostałych ponad 40 branż wymienionych w rozporządzeniu dostaną oba te świadczenia podwójnie. Są to m.in. przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej i turystycznej, gastronomicznej. Co ciekawe, podmioty prowadzące muzea (PKD 91.02.Z), odmrażane obecnie razem z galeriami handlowymi, zachowały prawo do obu tych świadczeń na takich samych zasadach, jak nadal zamrożone kluby fitness i siłownie.