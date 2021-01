Koronawirus - obostrzenia: Czy można udostępniać salę zabaw rodzinie z dziećmi?

Prowadzę salę zabaw. Czy mogę wynająć ją klientom na godziny w modelu: w tym samym czasie jest tylko jedna rodzina z dziećmi?

Rozporządzeniem z 14 stycznia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – działalność sal zabaw musi pozostać zawieszona do 31 stycznia 2021 roku. Sale zabaw według tego rozporządzenia zostały zaliczone do "miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej".

Odnosząc się do meritum pytania, wskazać należy, że aktualny lockdown zupełnie wyklucza jakąkolwiek formę prowadzenia działalności sal zabaw, bez względu na liczbę osób w niej przebywających bądź okoliczności, że klienci są rodziną i wynajmują obiekt na godziny.

