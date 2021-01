Koronawirus: Co grozi klientowi restauracji otwartej mimo zakazu?

Przepisy przewidują sankcje za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów oraz zakazów ustanowionych na czas obowiązywania, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii. Czy dotyczy to także klientów lokali gastronomicznych, które prowadzą działalność w formie stacjonarnej – mimo istniejącego w tym zakresie ograniczenia od 24 października 2020 r.?

W aktualnym stanie prawnym (na dzień 26 stycznia 2021 r.) nie znajdziemy przepisów, które stanowiłyby proste rozwiązanie opisanego zagadnienia. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania sankcji wobec klientów korzystających z usług gastronomicznych świadczonych w formie stacjonarnej, wymagać będzie odwołania się do ogólnych zasad wprowadzonych w prawodawstwie krajowym. Dotyczy to w szczególności obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby gastronomii, do których możemy zaliczyć restauracje jako obiekty ogólnodostępne, przeznaczone do świadczenia usług nieograniczonej liczbie klientów.

Mając na uwadze, iż w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przewidziano wprost możliwość odkrycia ust i nosa w przypadku spożywania posiłków lub napojów m.in. w obrębie budynków...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! Dostęp do najważniejszych treści z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ