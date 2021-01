Przez pandemię koronawirusa coraz więcej spraw w sądach administracyjnych

Antidotum może być skorzystanie przez prezydenta RP z prawa do przekazania części spraw do innych WSA.

– To może jednak potrwać. Będę więc przekonywał koleżanki i kolegów z innych sądów, żeby sami rozpoznawali skargi na odmowy zwolnienia z ZUS poprzez odpowiednią interpretację rozporządzenia prezydenta RP z 22 lutego 2017 r. Przyspieszy to znacznie rozpoznawanie spraw przedsiębiorców. Bez tego w WSA w Warszawie będą musieli czekać ok. roku na rozstrzygnięcie – podkreśla prezes Mazur. Apeluje do skarżących o składanie wniosków o rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania.