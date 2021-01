Koronawirus. Firmy poszkodowane przez pandemię walczą o ulgi ZUS. Sąd zasypany skargami

Sprawy spływają z całej Polski. To ogromny problem dla stołecznego sądu, a jedynym sposobem na jego rozwiązanie jest rozdzielenie skarg firm do właściwych im miejscowo sądów administracyjnych. Zdaniem prezesa Mazura jest to możliwe przy odpowiedniej interpretacji obecnych przepisów. Zapewnia, że przygotował już pismo do prezesa NSA, by ten skorzystał ze swoich kompetencji i wystąpił do prezydenta o wydanie rozporządzenia przekazującego część skarg na odmowy ZUS do innych WSA. W przeciwnym razie w Warszawie skarżący będą musieli czekać na rozpatrzenie skarg około roku. Stosowny wniosek ma trafić na biurko prezesa NSA lada dzień.