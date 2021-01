Kolejna tarcza antykryzysowa i mniej rygorów

Pierwszą formą jest dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z branży turystycznej. Po 2 tys. zł otrzymają pracownicy hoteli i innych obiektów noclegowych, w tym kempingów, a także firm będących agencjami turystycznymi i organizatorami turystyki. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów uzyskanych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski w tej sprawie można składać do 31 marca do wojewódzkich urzędów pracy.