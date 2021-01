Dotacje na kapitał obrotowy: trudne starania średnich firm o unijne środki

Niejednolite kryteria podziału 840 mln zł na dofinansowania dla biznesu mogły zaburzyć konkurencję między przedsiębiorcami – wynika z raportu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Procedury w myśl których rozdzielono średnim przedsiębiorcom dotacje na kapitał obrotowy w połowie 2020 r., wzbudziły wśród nich spore niezadowolenie. W wyniku skarg do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, powstał raport szczegółowo analizujący przebieg konkursów przeprowadzonych w poszczególnych województwach, w których o zasadach rozdzielania unijnych pieniędzy decydowały zarządy urzędów marszałkowskich. Wynika z niego, że przedsiębiorcy, którzy mogli starać się o te pieniądze złożyli 138 tys. wniosków we wszystkich województwach, o przyznanie dotacji na kapitał obrotowy łącznie na kwotę prawie 3,9 mld zł. Pozytywną ocenę przeszło tylko 20,5 tys. wniosków. Do podziału było 840 mln zł.

Z raportu wynika bardzo zła ocena procedur zastosowanych w poszczególnych województwach, co w finale doprowadziło do skierowania wsparcia do przedsiębiorców z różnych branż, w zależności od regionów w których prowadzą swoją działalność. Stosowan...

