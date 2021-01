Koronawirus. Rząd nie ma pomysłu na wsparcie dla biznesu

Bez zmian

Wszystko wskazuje jednak na to, że wsparcie, czyli płatne przez trzy miesiące dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, 2080 zł postojowego, 5 tys. zł dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej i zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., trafi do tych samych przedsiębiorców z 45 branż, którzy do tej pory korzystali z pomocy. Być może w rozporządzeniu znajdzie się kilka nowych kodów PKD z branży turystycznej, ale to zmiana kosmetyczna.