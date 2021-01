Koronawirus: czy w pubie można zorganizować amatorskie zawody sportowe?

Zorganizowanie współzawodnictwa jest możliwe tylko w stosunku do wąskiego kręgu uczestników.

- W moim pubie jest tor do kręgli, czy mogę zorganizować amatorskie zawody sportowe i prowadzić sprzedaż produktów spożywczych i napoi w tym alkoholowych tylko dla uczestników zawodów? Każdy z uczestników zapłaci wpisowe, otrzyma identyfikator, przewidziana jest nagroda dla zwycięzcy.

Na podstawie rozporządzenia z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawężono (w stosunku do poprzednich rozporządzeń w tym przedmiocie) możliwość organizowania przez przedsiębiorców współzawodnictwa sportowego. W obecnym rozporządzeniu, obejmujący tę kwestię przepis § 10 ust. 16 został zredagowany w taki sposób, że możliwe jest organizowanie takiego współzawodnictwa (i to bez udziału publiczności) jedynie dla stosunkowo wąskiego kręgu uczestników. Do grupy tej zaliczono: 1) sportowców zawodowych, 2) zawodników pobierających stypendium sportowe, 3) członków kadr narodowych, olimpijskich i paraolimpijskich, ...

