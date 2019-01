Prowadzenie dirmy bez rejestracji - przywileje podatkowe

Wykonywania czynności bez rejestracji firmy wiąże się z istotnymi przywilejami, także podatkowymi. Konieczna jest jednak ostrożność, aby nie popełnić błędu uniemożliwiającego korzystanie z tej dogodnej metody zarobkowania.

Możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji umożliwia ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Konstytucja biznesu), która nie uznaje za przedsiębiorców osób prowadzących działalność w niewielkim zakresie. W poprzednim artykule („Działalność nieewidencjonowana daje nowe możliwości", tygodnik DF z 31 grudnia 2018 r., str. >D2-3) wyjaśniono czym jest działalność nieewidencjonowana. Tym razem omówione są warunki jakie musi spełnić osoba fizyczna, aby móc skorzystać z dobrodziejstw tego rodzaju zarobkowania.

Cztery warunki

Warunki dotyczące prowadzenia działalności nieewidencjonowanej zostały zawarte w art. 5 Konstytucji biznesu i sprowadzają się do:

1. uzyskiwania odpowiednio niskiego przychodu;

2. braku prowadzenia działalności w okresie ostatnich pięciu lat;

3. nieprowadzenia działalności w ramach spółki;

4. nierejestrowania działalności.

1. Przychód do 1 125 zł

W przypadku osób fizycznych nie stanowi działalności gospodarczej aktywność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że w 2019 r. działalność nieewidencjonowana w żadnym miesiącu nie może przynieść więcej niż 1 125 zł. Przekroczenie tego pułapu zobowiązuje do zarejestrowania działalności, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód nie przekroczy tego limitu. Dlatego przed przyjęciem zlecenia warto:

- sprawdzić, czy nie spowoduje ono przekroczenia limitu;

- zastanowić się, czy wynagrodzenie rekompensuje ewentualną utratę prawa do prowadzenia niezarejestrowanej firmy.

Przychodu nie można mylić z dochodem. Przychód to same wpływy, które po odjęciu kosztów stają się dochodem. Dlatego działalność nieewidencjonowana jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które świadczą usługi o charakterze niematerialnym.

Przykład

Pani Justyna Borowska w ramach zawodu tłumacza wykonuje usługi na rzecz firm. W jej przypadku przychód praktycznie równa się dochodowi, ponieważ wiąże się z niewielkimi kosztami.

Ciotka pani Justyny – Maria Borowska – kupiła food trucka, z którego sprzedaje burgery. Działalność generuje około 2 000 zł przychodu miesięcznie, ale po odjęciu kosztów zostaje jej 1 000 zł. Dochód jest niewielki, ale ze względu na wysokość przychodu pani Maria nie może korzystać z ułatwień działalności nieewidencjonowanej.

Przychód należny to taki, który jest wymagalny, nawet jeżeli środki pieniężne nie zostały faktycznie przekazane. Wiąże się to z dwoma pułapkami, na które trzeba uważać, żeby nie stracić prawa do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

1) Nieopłacony rachunek za usługę z punktu widzenia obliczania limitu działalności nieewidencjonowanej wywołuje taki sam skutek jak ten, który został uregulowany.

2) Przychód za usługę wywołuje skutek w miesiącu wykonania usługi, a nie w miesiącu zapłaty.

Przykład

Pani Justyna Borowska wystawiła następujące rachunki w lutym 2019 r.:

400 zł – usługa z 1 lutego 2019 r.

65 zł – usługa z 8 lutego 2019 r.

35 zł – usługa z 12 lutego 2019 r.

125 zł – usługa z 18 lutego 2019 r.

85 zł – usługa z 19 lutego 2019 r.

100 zł – usługa z 20 lutego 2019 r.

300 zł – usługa z 21 lutego 2019 r.

Łącznie: 1 110 zł.

Na konto pani Justyny wpłynęły pieniądze tylko za usługę z 1 lutego 2019 r. Pozostałych kwot spodziewa się dopiero w marcu. Mimo, że pani Borowska w lutym faktycznie uzyskała jedynie 400 zł, to jednak po 20 lutego 2019 r. nie przyjęła już nowych zleceń w ramach działalności nieewidencjonowanej, gdyż nie chciała stracić do niej prawa.

2. Świeży start

Korzyści z omawianej formy zarobkowania dotyczą osób niewykonujących w okresie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej. Ponadto, działalność nieewidencjonowaną mogą podjąć osoby widniejące w ewidencji przedsiębiorców w okresie ostatnich pięciu lat, które zostały z niej wykreślone przed 30 kwietnia 2017 r.

Warunek niewykonywania wcześniej działalności gospodarczej dotyczy wszystkich branż, a nie tylko tej, którą dana osoba chce wykonywać w ramach nowej działalności.

Przykład

Pan Jan Borowski w latach 2015-2016 prowadził działalność gospodarczą związaną z transportem drogowym. W związku z tym nie spełnia warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich pięciu lat. Pan Jan może jednak skorzystać z wyjątku, o którym mowa w przepisach przejściowych, i rozpocząć działalność nieewidencjonowaną, ponieważ został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 30 kwietnia 2017 r.

W tym miejscu pojawia się następujące pytanie:

Co jeśli osoba była wpisana po 30 kwietnia 2017 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale nigdy faktycznie nie podjęła działalności gospodarczej?

Moim zdaniem wpis do ewidencji nie jest jednoznaczny z wykonywaniem działalności gospodarczej. Przemawia za tym m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2014 r. (II GSK 1620/12). W orzeczeniu tym czytamy: „W ocenie NSA, stanowisko o jedynie decydującym dla ustalenia prowadzenia działalności gospodarczej znaczeniu prawnym wpisu oraz braku dokonania zawieszenia tej działalności należy uznać za błędne. Określenie przez przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, która podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, istotnie wywołuje domniemanie, że działalność gospodarcza była prowadzona w terminach w tej ewidencji określonych, jednakże samo istnienie tego domniemania, przy przeciwnych twierdzeniach strony, nie zwalniało organów NFZ z obowiązku ustalenia okoliczności faktycznego wykonywania przez skarżącego tej działalności".

Przykład

Pani Justyna Borowska 14 maja 2017 r. zarejestrowała się w CEIDG jako tłumacz. Jednak po kilku dniach otrzymała pracę w szkole i nie podjęłążadnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 30 maja 2017 r. pani Justyna złożyła wniosek o wykreślenie z ewidencji. W związku z tym, że faktycznie jej nie wykonywała, wpis nie powinien stanąć na przeszkodzie podjęcia teraz działalności nieewidencjonowanej. Na wszelki wypadek pani Justyna zwróciła się do Szefa KIS o wydanie na potrzeby rozliczenia PIT interpretacji indywidualnej dotyczącej art. 5 prawa przedsiębiorców.

3. Bez wspólników

Działalność nieewidencjonowaną wyklucza prowadzenie działalności za pośrednictwem spółki. Przy czym prowadzenie firmy bez rejestracji jest teoretycznie możliwe z zatrudnieniem pracowników.

Przykład

Pani Justyna Borowska planuje wejść w spółkę (cywilną) z bratem Piotrem. Działalność podjęta w ramach spółki uniemożliwi prowadzenie działalności nieewidencjonowanej.

4. Brak rejestracji

Jak sama nazwa wskazuje, działalność nieewidencjonowana nie może być zarejestrowana. Jest to również warunek formalny prowadzenia tej działalności. Zgodnie z art. 5 ust. 2 prawa przedsiębiorców osoba wykonująca działalność nieewidencjonowaną może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. To oznacza, że tradycyjna działalność gospodarcza może być kontynuacją działalności niepodlegającej zarejestrowaniu. Jednak trzeba pamiętać, że pochopna zmiana wiąże się z nieodwracalnymi konsekwencjami.

Przykład

Pan Piotr Borowski prowadzi działalność nieewidencjonowaną od maja 2018 r. Przewiduje, że niebawem znacznie wzrosną jego przychody. Skoro niedługo przestanie spełniać warunki związane z przychodem, postanowił złożyć wniosek o zarejestrowanie firmy. Decyzja okazała się przedwczesna. W kolejnych miesiącach po rejestracji pan Piotr osiągał przychody niższe niż 1 125 zł.

O czym trzeba pamiętać

Działalność nieewidencjonowana jest szczególnie korzystna w branżach, które nie wymagają ponoszenia dużych kosztów. Niektórzy usługodawcy mogą uzyskiwać z niej około 1 000 zł dochodu bez konieczności rejestracji firmy. Jest to więc dogodna metoda na zarabianie dodatkowych pieniędzy. W pozostałych przypadkach działalność nieewidencjonowana to czas na rozruch biznesu.

Dla utrzymania prawa do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej należy zapamiętać, że:

1. rejestracja skutkuje nieodwracalnym przekształceniem działalności nieewidencjonowanej w tradycyjną działalność gospodarczą;

2. limit 1 125 zł dotyczy kwot należnych, a nie faktycznie otrzymanych;

3. przekroczenie limitu w jednym miesiącu skutkuje utratą prawa do korzystania z uproszczeń w kolejnych okresach, więc trzeba uważnie ewidencjonować przychody. ?

W kolejnym artykule z cyklu zostaną opisane korzyści dotyczące prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Autor jest głównym specjalistą w Urzędzie Miasta Szczecin

Podstawa prawna: ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (DzU z 2018 r. poz. 646 ze zm.)