Tarcza 6.0: elastyczne zasady udzielania pomocy na zleceniobiorców

Wytyczne urzędów pracy pozbawiają przedsiębiorców części wsparcia z tarczy 6.0. Jednak resort pracy pozwala od nich odstąpić wobec zleceniobiorców, którzy nie mogli pracować z uwagi na ograniczenia epidemiczne.

Problem dotyczył wprowadzonego wsparcia na mocy dodanego art. 15gga do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 1842 ze zm.). Mogą się o nie starać przedsiębiorcy zarejestrowani 30 września 2020 r. pod odpowiednimi kodami PKD, wskazującymi branże najbardziej pokrzywdzone w wyniku wprowadzonych obostrzeń epidemicznych. Przywołany przepis pozwala im ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. W praktyce oznacza to dofinansowanie do 2000 zł na pracownika przez trzy miesiące. Za pracownika uważa się przy tym nie tylko osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, ale też chałupnika czy zleceniobiorcę.

Ważny wymiar czasu pracy

Taka pomoc jest przyznawana w wysokości proporcjonalnej do wielkości etatu, na jaki jest zatrudniony pracownik. Z kolei w odniesieniu do zlecenio...

